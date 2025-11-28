В Сочи действуют системы отражения атаки беспилотников

В Сочи задействованы системы отражения атаки беспилотных летательных аппаратов, городские службы переведены в режим максимальной готовности. Координацию действий обеспечивает городской оперативный штаб. Власти призывают жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и строго соблюдать требования безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Горожанам рекомендовано находиться в помещениях без окон и избегать близости к остеклению. Тем, кто находится на улице, рекомендуется укрыться в любом подземном пространстве. Особое внимание к этим правилам должны проявлять те, кто находится в районах, прилегающих к береговой линии.

Власти обращают внимание, что недопустима фото- и видеосъемка работы сил противовоздушной обороны, пролетов или обломков беспилотников, действий оперативных и специальных служб, а также средств защиты охраняемых объектов. Такое поведение может представлять угрозу безопасности.

Оповещение будет отменено сразу после того, как оперативные службы подтвердят стабилизацию обстановки в городе. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 46 были сбиты над территорией Ростовской области, 30 — над Саратовской областью, 29 — над Республикой Крым, 12 — над акваторией Черного моря, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской областью, два — над Воронежской областью, два — над Московским регионом, два — над акваторией Азовского моря, один — над Курской областью и один — над Калужской областью.

«Ъ-Сочи» писал, что с 6:30 на курорте действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Оповещение о повышенной опасности распространил мэр города и порекомендовал не отправлять детей на занятия до снятия угрозы.

Мария Удовик