Опасность БПЛА в Сочи: жителей просят оставаться в безопасных местах

Около 6:30 в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Оповещение о повышенной опасности распространил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, обратившись к жителям с рекомендациями по обеспечению безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Горожанам, находящимся дома, рекомендовано держаться подальше от окон и переходить в помещения без окон либо в комнаты, не выходящие на сторону моря. Тем, кто оказался на улице, следует укрыться в цокольных помещениях, подвалах, тоннелях, подземных переходах или на парковках, способных обеспечить дополнительную защиту.

Власти подчеркнули, что автомобиль не является безопасным вариантом укрытия и не стоит располагаться у стен многоквартирных домов. От жителей также требуют воздержаться от съемки и публикации в соцсетях любых материалов, связанных с работой ПВО, перемещением беспилотников, обломками аппаратов или действиями оперативных служб.

Мэрия призывает сохранять спокойствие и ожидать официального сообщения об отмене угрозы. Экстренные службы продолжают работу, номер для связи — 112.

Также отмечено, что в детских садах, школах и колледжах предусмотрены безопасные помещения, а сотрудники проинструктированы о действиях в случае подобных ситуаций. Однако родителям рекомендовано не отправлять детей на занятия до снятия угрозы.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 46 были сбиты над территорией Ростовской области, 30 — над Саратовской областью, 29 — над Республикой Крым, 12 — над акваторией Черного моря, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской областью, два — над Воронежской областью, два — над Московским регионом, два — над акваторией Азовского моря, один — над Курской областью и один — над Калужской областью.

Мария Удовик