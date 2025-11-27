Мэр Геленджика объявил угрозу БПЛА

В Геленджике объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов, обратившись к жителям с рекомендациями по обеспечению личной безопасности.

Гражданам рекомендовано как можно быстрее перейти в помещения, способные обеспечить защиту: подвалы, цокольные этажи или комнаты без окон, особенно если оконные проемы ориентированы в сторону моря. Власти подчеркнули, что автомобиль не может служить надежным укрытием.

Администрация также напомнила, что съемка и распространение материалов, связанных с работой беспилотников, систем ПВО и спецслужб, строго запрещена.

Жителям предписано оставаться в безопасных помещениях до официального сообщения об отмене угрозы и сохранять спокойствие. В случае необходимости следует обращаться по телефону экстренных служб 112.

«Ъ-Кубань» писала, что в четверг в 23:18 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. После активации сирен, сопровождающих сигнал «Внимание всем», населению рекомендовано незамедлительно перейти в безопасные помещения.

Мария Удовик