В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

В четверг в 23:18 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. После активации сирен, сопровождающих сигнал «Внимание всем», населению рекомендовано незамедлительно перейти в безопасные помещения.

Горожанам, находящимся в жилых домах, предписано держаться подальше от окон и укрываться в комнатах, не выходящих на сторону моря, либо в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные или кладовые. Тем, кто услышал сигнал на улице, рекомендуется спуститься в подвальные или цокольные уровни ближайших зданий либо воспользоваться подземными переходами и парковками.

Власти отдельно подчеркнули, что автомобили не являются безопасным укрытием, а также предостерегли жителей от попыток спрятаться под наружными стенами многоквартирных домов.

Городские службы призвали сохранять спокойствие и дождаться официальной отмены сигнала. Оповещение будет снято сразу после того, как обстановка будет признана безопасной.

Мария Удовик