Репост может стоить мандата

Калининский районный суд вменил депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольге Штанниковой («Яблоко») публичную демонстрацию экстремистской символики. Протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ был составлен за один репост с фотографией ныне умершего оппозиционера Алексея Навального 12-летней давности. Лицо политика суд считает символикой экстремистской организации. Госпожу Штанникову оштрафовали на 1,5 тыс. рублей. Из-за административной ответственности она не сможет переизбраться в ЗакС. Во фракции сообщили, что будут оспаривать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Штанникова является помощницей главы фракции Александра Шишлова, действительным государственным советником Санкт-Петербурга 1 класса и членом партийного арбитража

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ольга Штанникова является помощницей главы фракции Александра Шишлова, действительным государственным советником Санкт-Петербурга 1 класса и членом партийного арбитража

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Протокол был составлен 7 ноября УМВД России по Калининскому району. Поводом стал пост от 2013 года на странице Ольги Штанниковой в социальной сети «ВКонтакте», к которому приложена фотография политика. Как уточнили в пресс-службе судов, речь идет об одной публикации, в которой говорится, что в России все взяточники и с этой проблемой нужно бороться. В 2013 году на странице госпожи Штанниковой периодически выходили публикации с упоминанием Алексея Навального. В то время в столице проходила кампания по выборам мэра, в которой участвовал как господин Навальный (получил 27% голосов), так и представитель «Яблока» Сергей Митрохин (3,5% голосов), и между двумя этими оппозиционными силами шел конфликт. Председатель политкомитета «яблочников» в 2013 году активно высказывался об угрозе роста националистических настроений в России и отмечал, что Алексей Навальный был исключен из партии в 2007 году именно за «пропаганду таких взглядов». Госпожа Штанникова, в частности, делала репосты таких публикаций, в которых была фотография политика. Во фракции «Яблоко» в Заксобрании на вопросы о составленном протоколе сообщили, что обвинение в адрес их коллеги считают абсурдными.

Ольга Штанникова является помощницей главы фракции Александра Шишлова, действительным государственным советником Санкт-Петербурга I класса и членом партийного арбитража. Она трижды избиралась депутатом муниципалитета «Гражданка» и занимала должность его главы. Депутатское кресло в ЗакСе она заняла после того, как Борис Вишневский (признан иноагентом) отказался от мандата, прежде чем его самого лишат полномочий парламентария.

На заседание Калининского райсуда, который рассмотрел протокол, составленный на депутата, сама госпожа Штанникова не пришла. В суде присутствовали глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов и адвокат Андрей Чертков. Как уточнил защитник Ольги Штанниковой, поводом для преследования его подзащитной стал перепост публикации, «раскрывающей один из коррупционных приемов, используемый при проведении госзакупок», к которому также была прикреплена фотография Алексея Навального. Господин Чертков просил суд направить запросы в администрацию «ВКонтакте», чтобы доказать, что это не была публикация самого депутата. Он настаивал на том, что состав правонарушения и вовсе отсутствует, а доказательств совершения его Ольгой Штанниковой нет. Тем не менее судья приняла решение оштрафовать парламентария на 1,5 тыс. рублей. Нарушителям по ст. 20.3 грозит арест до 15 суток или штраф до 2 тыс. рублей.

Граждане, привлеченные к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП, лишаются права участвовать в выборах в течение года. Следующие выборы в Петербурге пройдут в сентябре 2026 года, следовательно, в случае если решение не оспорят, госпожа Штанникова не сможет переизбраться в ЗакС. В пресс-службе фракции заверили, что планируют подавать апелляцию на решение суда.

Ранее аналогичную статью вменили петербургскому депутату от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаилу Амосову, депутату от КПРФ из Ленинградской области Ивану Апостолевскому, а также петербургскому правому активисту, экс-кандидату в ЗакС и в муниципальные депутаты Савве Федосееву. Каждый из них в суде отмечал, что не был в курсе, что изображение Алексея Навального считается экстремистской символикой. При этом, что коммунист, что националист весьма критически отзывались о погибшем в колонии оппозиционере. Все, кому инкриминировали демонстрацию символики, считают, что наказание связано с тем, чтобы лишить политиков юридической возможности выдвигаться на выборах.

18 ноября стало также известно, что в Выборгский райсуд поступил административный протокол по аналогичной статье в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Поводом стала публикация, в которой он выражает соболезнования родным и близким Алексея Навального в связи с его гибелью. Николай Рыбаков заявил в беседе с «Ъ Северо-Запад» о своей уверенности в том, что его публикации не нарушают российское законодательство. На вопрос о том, планирует ли он удалять посты, вызвавшие вопросы правоохранительных органов, господин Рыбаков ответил однозначно: «Нет, потому что я считаю, что никакой экстремистской публикации нет».

Тем не менее, как рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин, Михаил Амосов сможет баллотироваться на предстоящих выборах в региональный парламент. Ограничение на участие в выборах после того, как человек был подвергнут административному наказанию по ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) действует в течение года. Штраф в 1,5 тыс. рублей за публикацию фото Алексея Навального депутату вынесли 11 сентября текущего года, а Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Сам господин Амосов подтвердил намерение участвовать в выборах.

Интересно, что на этой неделе петербургский адвокат Алексей Калугин опубликовал в своем Telegram-канале ответы от Министерства юстиции РФ и МВД России на его запросы, в которых говорится, что изображение Алексея Навального не является символикой или атрибутикой какой-либо экстремистской организации. В октябре его подзащитный, правый активист Савва Федосеев, получил 15 суток административного ареста (позже в апелляции срок был уменьшен до 13 суток) из-за опубликованной на своей странице фотографии оппозиционера.

«По состоянию на 10.11.2025 в федеральном списке экстремистских материалов, а также в перечне организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими, в качестве символики экстремистской организации изображение гражданина Навального Алексея Анатольевича, 04.06.1976 года рождения, отсутствует»,— говорится в документе МВД. Адвокат подчеркнул, что защита приобщит указанные ответы к поданной кассационной жалобе на арест активиста.

Полина Пучкова