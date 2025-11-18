На главу партии «Яблоко» составили административный протокол за фотографию Навального

В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поступил административный протокол, составленный на председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова за демонстрацию экстремистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ). Как сообщили «Ъ» в пресс-службе петербургских судов, административное дело связано с публикацией господина Рыбакова в социальной сети, где он выразил соболезнования родным и близким Алексея Навального в связи с его гибелью.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Николай Рыбаков заявил в беседе с «Ъ» о своей уверенности в том, что его публикации не нарушают российское законодательство. Политик рассчитывает доказать это в суде. На вопрос о том, планирует ли он удалять посты, вызвавшие вопросы правоохранительных органов, господин Рыбаков ответил однозначно: «Нет, потому что я считаю, что никакой экстремистской публикации нет».

При этом лидер «Яблока» рассказал, что новость о протоколе никак не повлияла на его политические планы. В следующем году господин Рыбаков по-прежнему намеревается баллотироваться в Государственную думу по партийному списку.

Глава партии не смог дать точный ответ, о публикации в какой именно социальной сети идет речь в составленном протоколе, но предположил, что это была «ВКонтакте». 16 февраля 2024 года господин Рыбаков опубликовал там пост, в котором выразил соболезнования близким Алексея Навального от всей партии «Яблоко». В своем сообщении политик также выдвинул несколько требований к российским властям.

Административный протокол о демонстрации экстремистской символики составлен также против депутата заксобрания Санкт-Петербурга и члена партии «Яблоко» Ольги Штанниковой. Карточка с ее делом 11 ноября появилась в Калининском районном суде. По данным СМИ, поводом для протокола против госпожи Штанниковой тоже стала публикация с фотографией Алексея Навального. Ее дело будет рассмотрено судом 27 ноября, дело Николая Рыбакова — 4 декабря.

Степан Мельчаков