Уровень распроданности новостроек на Кубани к ноябрю составил 19%

По состоянию на 1 ноября 2025 года уровень распроданности строящегося жилья в Краснодарском крае составил 19%, что является одним из самых низких показателей среди крупных регионов России. В целом по стране этот показатель стабилизировался на уровне 31–32%, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России за II–III кварталы 2025 года.

Индекс доступности жилья по программе «Семейная комбоипотека» для Краснодарского края в 2025 году достиг 40 кв. м. Он показывает площадь квартиры, доступную трудоспособному гражданину при направлении половины средней заработной платы на обслуживание кредита, и является ниже, чем в Московской области, где показатель составляет 49 кв. м.

Банк России отметил, что расчет индекса доступности жилья ведется с учетом местных цен на квартиры, уровня доходов и условий льготных программ. В целом по стране доступность жилья по рыночной ипотеке на первичном рынке в 2025 году остается низкой — не превышает 20 кв. м, а по льготным программам «Семейная» и «Дальневосточная комбоипотека» показатель достигает 40–65 кв. м. Краснодарский край входит в группу регионов с уровнем доступности 40–50 кв. м.

«Ъ-Сочи» писал, что Объединенное кредитное бюро зафиксировало заметное оживление ипотечного рынка в октябре 2025 года. Банки выдали 105,64 тыс. жилищных кредитов на 468,04 млрд руб., что на 23% и 37% соответственно превышает показатели октября прошлого года, средний размер кредита увеличился на 450 тыс. руб., до 4,43 млн руб., а средний срок договоров достиг 267 месяцев против 262 месяцев годом ранее.

Мария Удовик