В октябре на Кубани выдали почти 14 тысяч ипотечных кредитов на 18,67 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало заметное оживление ипотечного рынка в октябре 2025 года. По данным бюро, банки выдали 105,64 тыс. жилищных кредитов на 468,04 млрд руб., что на 23% и 37% соответственно превышает показатели октября прошлого года. Средний размер кредита увеличился на 450 тыс. руб., до 4,43 млн руб., а средний срок договоров достиг 267 месяцев против 262 месяцев годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В месячном выражении рынок также продемонстрировал рост: по сравнению с сентябрем количество сделок увеличилось на 16%, объем — на 19%. Средний чек по ипотеке оказался выше сентябрьского — 4,43 млн руб. против 4,35 млн руб., срок кредитования вырос на восемь месяцев.

В целом за десять месяцев 2025 года банковский сектор выдал 716,07 тыс. ипотечных кредитов на 3,10 трлн руб., что существенно меньше результатов аналогичного периода 2024 года, когда выдачи превышали 1 млн кредитов при объеме в 4,32 трлн руб.

Доля сделок с первичным жильем в октябре сохранилась на уровне сентября — 42% по количеству и 56% по объему. Средний размер кредита на покупку новостройки составил 5,69 млн руб., срок — 320 месяцев. На вторичном рынке средний чек достиг 3,34 млн руб. при сроке 236 месяцев, что также немного выше сентябрьских значений.

Полная стоимость кредита продемонстрировала снижение: показатель опустился до 18,76% против 19,28% месяцем ранее. На рынке новостроек ПСК составила 18,64%, на вторичном — 20,13%.

Крупнейшими региональными рынками ипотечного кредитования в октябре стали Москва (59,92 млрд руб.), Московская область (39,87 млрд руб.), Санкт-Петербург (29,84 млрд руб.), Краснодарский край (18,67 млрд руб.) и Татарстан (18,35 млрд руб.). Самые высокие средние чеки зарегистрированы в Москве (6,94 млн руб.), Калмыкии (5,78 млн руб.) и Подмосковье (5,75 млн руб.).

Максимальный средний срок ипотечных кредитов отмечен в Крыму — 312 месяцев, минимальный — в Еврейской автономной области, где он составил 222 месяца.

Вячеслав Рыжков