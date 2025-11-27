На запасные аэродромы ушли 10 самолетов, направлявшиеся в Сочи

Из-за введенных утром 27 ноября ограничений на полеты в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли десять самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

По данным представителя Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является приоритетом для специалистов.

Алина Зорина