Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На запасные аэродромы ушли 10 самолетов, направлявшиеся в Сочи

Из-за введенных утром 27 ноября ограничений на полеты в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли десять самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

По данным представителя Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является приоритетом для специалистов.

Алина Зорина

Новости компаний Все