Прокуратура начала проверку после схода вагонов на станции Новороссийск

Южная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги, где утром 27 ноября 2025 года произошел сход двух вагонов грузового состава. В результате происшествия никто не пострадал, на месте продолжаются восстановительные работы, сообщает пресс-служба надзорного органа в своем Telegram-канале.

Для выяснения обстоятельств в Новороссийск прибыл транспортный прокурор Александр Наливайко. Специалисты устанавливают причины схода вагонов и проверяют, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По итогам проверки прокуратура определит, требуется ли принятие дополнительных мер реагирования.

«Ъ-Кубань» писал, что Южная транспортная прокуратура проводит проверку из-за возгорания электропоезда, следовавшего по маршруту Краснодар — Староминская. Возгорание двух вагонов пригородного поезда произошло около 12:29 мск на участке Северо-Кавказской железной дороги между станциями Деревянковка и Албаши.

Мария Удовик