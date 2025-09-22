Прокуратура проверяет возгорание в электричке на Кубани
Южная транспортная прокуратура проводит проверку из-за возгорания электропоезда, следовавшего по маршруту Краснодар — Староминская. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Возгорание двух вагонов пригородного поезда произошло около 12:29 мск на участке Северо-Кавказской железной дороги между станциями Деревянковка и Албаши. В результате происшествия никто не пострадал, из вагонов эвакуировали 56 человек.