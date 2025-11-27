Благотворительный проект девелопера DOGMA стал победителем премии «Твердые знаки»

Благотворительный проект стал победителем региональной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025» в номинации «Лучший социально-ориентированный проект»

Фото: Федеральный девелопер DOGMA

Проект помощи бездомным животным, созданный совместно с краснодарским муниципальным учреждением «Управление по обращению с животными», стал победителем региональной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025» в номинации «Лучший социально-ориентированный проект».

Безопасность на территории жилых комплексов – приоритетная задача для девелопера. Пилотный проект, направленный на гуманное решение вопроса с бродячими животными, реализуется в самом крупном ЖК страны по данным ЕРЗ РФ – микрорайоне «Самолет», расположенном на Западном обходе Краснодара.

«Безусловно, очень ценно, что наша социально-ориентированная благотворительная акция нашла отклик в сердцах и получила награду. Для нас важно слышать внутренние запросы от жителей наших жилых комплексов и оперативно на них реагировать, сохраняя баланс эффективности и гуманности в решении задач. Так, благодаря проекту и коммуникации в сообществах компании многие животные обрели дом и попали в добрые руки», – отметила Жанна Белянкина, коммерческий директор ГК DOGMA.

Компания подарила учреждению медикаменты и оказывает информационную поддержку в поиске новых хозяев для собак после прохождения комплексного обследования и периода реабилитации. Управление по обращению с животными работает по системе ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Их содержат 26 дней, за этот период ветеринары проводят все необходимые процедуры и регистрируют их в своей системе.

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты. На соискание премии было подано 112 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что является рекордным показателем за всю историю проведения премии на юге России.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м – на стадии возведения. DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

https://1dogma.ru/