В Ростовской области на КРСТ направят 2,5 млрд рублей в 2026 году

В 2026 году на комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) в Ростовской области из федерального бюджета направят 2,5 млрд руб., что на 1 млрд больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила заместитель председателя Государственной думы Виктория Абрамченко на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС Юг.

«Аграриям в последние годы непросто и из-за макроэкономической ситуации, и из-за введенных санкций, и из-за погодных условий. Наша задача — сделать так, чтобы аграрии Ростовской области получили достойную государственную поддержку в этой ситуации»,— отметила госпожа Абрамченко.

В сфере растениеводства, особенно для производителей зерновых, в 2026 году ожидается увеличение государственной поддержки на 14%. По словам Виктории Абрамченко, на эти цели будет выделено 1,1 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году на Дону из-за аномальных погодных условий пострадал почти 1 млн га посевов. По оценкам специалистов, размер убытков составил около 4 млрд руб. По данным регионального Минсельхпрода, ущерб от ЧС зафиксировали порядка 300 агропредприятий.

Наталья Белоштейн