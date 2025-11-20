Против экс-главы крайсуда Кубани Чернова могут возбудить дело

Правоохранительные органы рассматривают возбуждение дела коррупционной направленности против бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова из-за несоответствия доходов и расходов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно показаниям свидетеля, с 2017 по 2023 год на банковский счет гражданской жены Александра Чернова поступали средства от участия в деятельности ООО СХП «Дмитриевское». Часть денег регулярно доставлялась и передавалась лично экс-судье в доме на улице Федосеева в Краснодаре.

Проверка установила, что официальные доходы Александра Чернова не соответствовали его тратам. Большинство объектов собственности оформлялись на номинальных лиц — гражданскую супругу и ее мать. После 2019 года они прервали отношения с бывшим председателем суда из-за появления в его жизни другой женщины. Уголовное дело может быть возбуждено в случае прекращения отставки Александра Чернова.

«Ъ-Кубань» писал, что Высшая квалификационная коллегия судей 27 ноября рассмотрит вопрос о прекращении отставки Александра Чернова из-за нарушения антикоррупционного законодательства. С окончанием отставки судья теряет не только гарантии личной неприкосновенности, но и пожизненное денежное обеспечение и привилегии, которые полагаются ему по должности.

Алина Зорина