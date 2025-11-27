Лукашенко рассказал об отношении Путина к плану США по Украине из 28 пунктов
Лукашенко: Путин считает план Трампа по Украине хорошей основной для переговоров
Россия считает план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по урегулированию на Украине «хорошей основой для переговоров». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке. Он также назвал американское предложение «работоспособным».
«Вчера мы очень долго говорили на эту тему с Владимиром Владимировичем (Путиным.— "Ъ"). Я так понимаю, и он, и я видим пока неокончательный вариант и, если можно так сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам россиянам, тогда можно будет говорить о конкретных каких-то вещах»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»). Белорусский президент также предположил, что команда господина Трампа составляла план в спешке, и его необходимо представить в «удобоваримом варианте».
24 ноября помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва положительно оценивает некоторые аспекты мирного плана Вашингтона. Вместе с тем, подчеркнул политик, в нем есть пункты, требующие доработки. Он также сообщал, что Россия получила несколько документов по урегулированию украинского конфликта, в том числе и «какие-то последние версии» мирного плана.
Накануне господин Трамп заявлял, что план по Украине сократили с 28 пунктов до 22. Кроме того, он назвал предложение США не мирным планом, а «концепцией». Ее обновленную версию спецпосланник президента США Стив Уиткофф может на следующей неделе представить в Москве.