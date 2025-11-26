Ушаков: с Россией пока не обсуждали план США по урегулированию на Украине

Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов разработанного США плана по урегулированию на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он утверждает, что официально инициативу с российской стороной пока никто не обсуждал.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Помощник президента Юрий Ушаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам помощника президента, несколько пунктов плана требуют «серьезного анализа, серьезного обсуждения», в том числе на уровне экспертов. Юрий Ушаков уточнил, что на некоторые моменты «можно посмотреть позитивно», но не стал уточнять, о чем речь.

«Бумага есть, но еще ни с кем не обсуждали... Там несколько вариантов (плана.—"Ъ"), кое в чем даже можно запутаться»,— рассказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео их беседы в Telegram.

Подробности плана США на прошлой неделе появились в американских СМИ. Официально Белый дом не разглашал содержание инициативы, но президент США Дональд Трамп упомянул, что план сократили до 22 пунктов. Он заявил, что дедлайна для завершения конфликта нет. На следующей неделе в Москву прилетит спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и еще несколько представителей администрации США.

