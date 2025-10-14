В Красногвардейском районе Адыгеи завершен капремонт моста через Псенафу
В Красногвардейском районе Адыгеи привели к нормативному состоянию мост через реку Псенафа в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в республиканском минстрое.
Фото: минстрой Адыгеи
Сооружение длиной около 150 м является частью дороги Некрасовская — Хатукай. Во время ремонта подрядчики возвели временный технологичный мост, демонтировали старые конструкции, выполнили буровые и монолитные работы, установили балки, ригели и дренаж. На завершающем этапе дорожники уложили асфальтобетон, оборудовали тротуары и нанесли разметку.
«На текущий год запланировано привести в нормативное состояние пять искусственных сооружений. На двух объектах работы уже завершены — мост через Чибийский канал в Тахтамукайском районе и мост через Псенафу в Красногвардейском районе»,— заявил начальник отдела строительства регионального «Автодора» Павел Бахтин.
Руководитель подчеркнул, что обновление мостов позволит повысить безопасность и надежность дорожной инфраструктуры, улучшить транспортную доступность и снизить аварийность на региональных трассах.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 23 км муниципальных и региональных дорог в опорных населенных пунктах.