Экономия с заботой о природе

Как энергосбытовая компания «Био-Генерация» помогает бизнесу и экологии

Основатель и директор по развитию энергосбытовой компании «Био-Генерация» Илья Самарченко

Фото: пресс-служба «Био-Генерация»

Электроэнергия — актив, который «прочно спрятан» в графе «расходы», ежегодно он составляет десятки миллионов рублей, а иногда — сотни. Об этом в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi рассказал основатель и директор по развитию энергосбытовой компании «Био-Генерация» Илья Самарченко.

Спикер отметил, что речь об электроэнергии, которая не просто «течет» по проводам, а работает на оптовом рынке и приносит дополнительный доход. «Расконсервировав» этот актив, за последние 10 лет «Био-Генерация» сберегла своим клиентам более 150 млн руб.

Бизнесу в помощь

АО «Био-Генерация» оказывает услугу энергоснабжения. Общество входит в группу компаний AE GROUP, которая объединяет профессиональные организации в сфере энергосбыта на розничном и оптовом рынках, а также в сфере поставок электротоваров и предоставления услуг по электромонтажу, энергоаудиту, энергоконсалтингу.

Своим поставщиком «Био-Генерацию» уже выбрали более 1,7 тыс. коммерческих предприятий. Среди них — крупные торговые сетевые ритейлеры («Тандер», «X5 Group»), строительные компании («Семья», «Инсити», «ЮгСтройИнвест») и предприятия (Краснодарский хлебозавод № 6, Анапский дельфинарий). Филиалы «Био-Генерации» расположены в крупных городах Краснодарского края, Ростовской и Саратовской области.

Илья Самарченко рассказал, что «Био-Генерация» собрала в своем кейсе самые выгодные условия для клиентов:

полная компенсация НДС с затрат на электроэнергию;

прямые договоры с арендаторами клиента, что позволит существенно снизить операционные расходы на персонал;

реализация электроэнергии напрямую с оптового рынка и рынка генерации;

качественный и эффективный энергоаудит, который позволит заметно снизить объем потребления электроэнергии предприятия;

исключение авансовых платежей.

«Мы одни из перых собрали все возможности российского законодательства и возможности рынка электроэнергии. Мы открыто и прозрачно “выложили все карты на стол” для своего клиента, чтобы работать эффективно, выгодно и, самое главное, честно! Наша цель и миссия — масштабирование уже реализованной качественной и выгодной энергосбытовой услуги. Это позволит достичь более масштабных результатов»,— отметил спикер.

Будущее здесь и сейчас

Илья Самарченко рассказал о федеральном проекте «Русс Грин», реализацией которого занимается АО «Био-Генерация». Инициатива является синтезом результата энергосбытовой деятельности и эффективного развития зеленой электроэнергетики в России. «Мы понимаем, что сознание людей не поменяется по волшебному щелчку пальцев. Этот процесс займет не год и не два. Однако мы продолжим развивать направление, касающееся утилизации и переработки отходов»,— заявил спикер.

Илья Самарченко, его команда и волонтеры проводят еженедельные субботники. Также было организовано два эко-фестиваля. «Неравнодушие и вовлеченность людей — это действительно радует и заряжает нас на реализацию этого, безусловно, сложного, но в то же время важного для нынешнего и будущих поколений проекта»,— рассказал эксперт.

Помимо того, что «Био-Генерация» помогает бизнесу и экологии, организация популяризирует культуру обращения с отходами. Одной из инициатив компании является запуск детского мультсериала «Чистик». В нем есть подробная информация о каждой категории отходов. Благодаря просмотру мультсериала также можно узнать, как их сортировать и утилизировать.

Средства, направленные на проект «Русс Грин» инвестируют в развитие культуры обращения с отходами. Кроме того, деньги вкладывают во внедрение технологии утилизации с попутной генерацией электрической энергии без вреда для окружающей среды.

«Для наших партнеров и клиентов участие в проекте — это привилегия. Нашим основным партнером стал “Тандер”, так как компания неравнодушна к проблемам окружающей среды»,— сказал Илья Самарченко, после чего анонсировал закрытую встречу с клиентами, на которой будут разобраны все детали проекта, включая финансовую модель. Мероприятие состоится 23 декабря в Москве.

«Мы не просто поставляем энергию. Мы помогаем строить будущее, в котором бизнесу — выгодно, а вашим детям — комфортно. И, согласитесь, это звучит куда приятнее, чем “мы снизим ваши затраты на 5%”»— обратился к аудитории Илья Самарченко, добавив, что его команда готова ответить на все вопросы.

http://био-энергия.рус/