Десять самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы

В период действия ограничений на полеты в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли десять самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи ввели около 08:05 мск. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.

Алина Зорина