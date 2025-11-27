В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщает пресс-служба авиагавани краевой столицы, все службы терминала готовы к работе после снятия временных ограничений. Об изменениях пассажиров проинформируют авиакомпании.

Людей также просят с уважением относиться к окружающим во время ожидания своего рейса, не занимать сидения вещами и багажом, а также уступать места детям, женщинам и пенсионерам. На территории аэропорта Краснодара работает бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санузлами также есть фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Всю необходимую информацию по своему рейсу пассажиры могут узнать на онлайн-табло в терминале, на сайте авиагавани, авиакомпаний или подписаться на оповещения в Telegram-боте @AerodinamikaBot. Кроме того, обо всех изменениях проинформируют с помощью аудиобъявлений.

«Ъ-Кубань» писал, что утром 27 ноября в аэропорту Сочи также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кроме того, на территории города-курорта была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

