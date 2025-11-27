В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Жителей и гостей Сочи просят отойти от окон и укрыться в ванной комнате, коридоре, туалете или кладовой. Если вы находитесь на улице, рекомендуется спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, тоннеле, подземном переходе или на парковке. Не рекомендуется использовать автомобиль для укрытия или прятаться у стен домов.

Мэр также призвал не публиковать и не снимать материалы, касающиеся работы систем ПВО, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их фрагментов, а также деятельности специальных и оперативных служб города и средств защиты объектов атаки.

Угроза атаки БПЛА также объявлена на территории Сириуса, об этом сообщил глава города Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

UPD: угрозу атаки беспилотников отменили в 09:50 мск.

Алина Зорина