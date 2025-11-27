Обломки БПЛА повредили пять зданий в Славянском районе

В ночь на 27 ноября упавшие обломки БПЛА повредили четыре частных дома и коммерческое помещение в Славянском районе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Погибших и пострадавших нет. На местах падения фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы района.

Обломки упали на территории СНТ «Заря». По одному из адресов загорелась кровля частного дома, сейчас пожар ликвидирован. В другом доме выбило остекление. Также из-за атаки беспилотников разрушена часть стены строящегося дома, повреждены бытовые постройки, на одном из участков пострадала летняя кухня и здание магазина.

«Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно ликвидировали семь беспилотников. Всего за ночь над регионами России ликвидировали 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего сбили над Белгородской областью — 52, над Курской областью — 26 и над Самарской областью — 18.

Кроме того, утром 27 ноября на территориях Сочи и Сириуса была объявлена угроза атаки беспилотников. Аэропорт города-курорта временно приостановил прием и выпуск воздушных судов.

Алина Зорина