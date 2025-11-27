Краснодарский краевой суд рассмотрит спор застройщика из Сочи с дольщиками

Краснодарский краевой суд в декабре рассмотрит две апелляции сочинского застройщика «Альбатрос», спорящего за апартаменты с более чем тысячей дольщиков (886 договоров, 1057 дольщиков).

Заседание назначено на 2 декабря. Застройщик ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения Альбатрос» обжалует решения по 886 договорам долевого участия в строительстве 15-этажного апарт-отеля «Горизонт» на улице Просвещения, 24.

11 декабря суд рассмотрит вторую жалобу компании на решение Центрального районного суда Сочи. Это решение обязало фирму в течение двух месяцев передать квартиры 1057 дольщикам по требованию департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Компания принадлежит Анзору Пруидзе, которого ранее трижды осудили за мошенничество при продаже построенных квартир в Сочи. Сейчас он находится в международном розыске и проходит по четвертому уголовному делу вместе с назначенным им директором.

Комплекс «Горизонт» достроили силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Сам Анзор Пруидзе находится в процедуре банкротства.

Первый спор касается попытки застройщика разорвать отношения с дольщиками. В прошлом году гендиректор фирмы обратился в Первомайский суд Краснодара с требованием расторгнуть 886 договоров долевого участия, заключенных между компанией и господином Пруидзе в 2015-2017 годах. Якобы эти договоры не были оплачены учредителем.

Из материалов дела следует, что Анзор Пруидзе задолжал своей фирме 1 млрд руб., но продал квартиры другим гражданам. Кто будет представлять интересы девелопера на процессах, пока неизвестно.

