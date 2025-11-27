В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителей курорта просят отойти от окон и укрыться в ванной, коридоре, туалете и кладовой. Если вы находитесь на улице, то рекомендуется спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания или в подвале, тоннеле, подземном переходе и парковке. Для укрытия опасно использовать автомобиль или прятаться у стен многоквартирных домов.

Мэр также напомнил воздержаться от публикации и съемки работы ПВО, БПЛА и их обломков, а также работы специальных и оперативных служб города, средств защиты объектов атаки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной», — заявил мэр.

UPD: угрозу атаки беспилотников отменили в 09:50 мск.

Алина Зорина