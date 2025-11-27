В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, на территории Сочи была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей Сочи просят отойти от окон и укрыться в ванной комнате, коридоре, туалете или кладовой. Угроза атаки БПЛА также объявлена на территории Сириуса.

Алина Зорина