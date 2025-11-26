Линия Сочи—Красная Поляна признана готовой к запуску беспилотных поездов

Железнодорожная линия Сочи — Красная Поляна готова к переходу на беспилотное управление и потребует минимальных доработок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг» Михаила Рожкова.

По словам топ-менеджера, инфраструктура участка уже соответствует требованиям для запуска полностью автономных поездов. «Небольшие вложения — и мы можем обеспечить полное беспилотное движение на этом направлении», — отметил Рожков.

Он также подчеркнул, что на федеральной территории «Сириус» аналогичный режим следует внедрить на железнодорожном шаттле между Адлером и Сириусом. Кроме того, регион рассматривает возможность применения технологий водородного транспорта.

Ранее, в августе 2024 года, РЖД запустили первый электропоезд «Ласточка» третьего уровня автоматизации, при котором машинист находится в кабине и контролирует систему. Частично беспилотный состав начал работу на Московском центральном кольце. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, полностью автономная «Ласточка» должна появиться на МЦК в 2026 году.

Кроме того, беспилотные технологии планируют использовать и на будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, о чем сообщал глава РЖД Олег Белозеров на ПМЭФ-2025.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из лидеров по популярности среди железнодорожных направлений осеннего сезона. Маршруты между курортной столицей и Краснодаром вошли в топ-10 востребованных направлений у россиян. На участок Сочи — Краснодар пришлось 2,4% всех оформленных заказов, а в обратном направлении — 2,1%. Средняя стоимость проживания на курорте составила 10,2 тыс. руб. за сутки, в Краснодаре — 7,7 тыс. руб.

