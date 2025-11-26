Краснодарского бизнесмена Марченко банкротят с долгом 389 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает дело о банкротстве предпринимателя Андрея Марченко, партнера бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Как сообщил «Ъ» участник процесса, Федеральная налоговая служба уточнила свои требования, снизив сумму претензий к должнику до 389 млн руб. из первоначально заявленных 431 млн руб. Причины корректировки в материалах дела не раскрываются.

Процедура банкротства была инициирована в конце 2024 года межрайонной инспекцией ФНС по управлению долгом № 1. Изначально заявление было подано в арбитражный суд ДНР, где Марченко имел регистрацию. Весной предприниматель добился передачи дела в Краснодар, указав, что регистрация в Донецкой Народной Республике была оформлена для участия в госпрограммах и получения предусмотренных для этого льгот, а не для проживания в регионе.

Господин Марченко также проходит по делу об изъятии имущества, связанного с Виктором Момотовым: Генпрокуратура считает, что экс-глава Совета судей участвовал в гостиничном бизнесе предпринимателя и получал доход. Кроме того, Марченко обвиняется в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму 100 млн руб. и содержится под стражей.