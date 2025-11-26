Компаньона экс-судьи Момотова банкротят с долгом 389 млн рублей

В арбитражном суде Краснодарского края в деле о банкротстве Андрея Марченко, компаньона бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, налоговая служба представила уточненные требования к должнику в сумме 389 млн руб., сообщил «Ъ» один из участников процесса. При подаче заявления о банкротстве господина Марченко налоговики предъявили претензии на 431 млн руб. Причина снижения суммы не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Марченко

Фото: Игорь Чураков Андрей Марченко

Фото: Игорь Чураков

Банкротство Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton, в конце 2024 года инициировала межрайонная инспекция ФНС России по управлению долгом № 1 в границах субъектов РФ, не входящих в состав федерального округа. Заявление о банкротстве было подано в арбитражный суд ДНР, поскольку господин Марченко имел регистрацию по месту жительства в Донецке. В мае текущего года должник добился передачи дела в арбитражный суд Краснодарского края. Он мотивировал свою позицию тем, что был зарегистрирован в Донецкой Народной Республике не потому, что собирался жить в этом регионе, а с целью участия в государственных программах для получения льгот, которые доступны гражданам РФ, зарегистрированным в регионе.

Андрей Марченко привлечен в качестве соответчика в процессе об изъятии имущества бывшего председателя Совета судей РФ Момотова. Он, как считает Генпрокуратура, участвовал в гостиничном бизнесе господина Марченко и получал доходы. Кроме того, предприниматель является фигурантом дела об особо крупном мошенничестве со средствами из бюджета в сумме 100 млн руб. Он находится под стражей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из судьи отельер не вышел».

Анна Перова, Краснодар