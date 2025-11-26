Фон дер Ляйен заявила о недопустимости разделения Украины

Урсула фон дер Ляйен заявила, что «разделение» Украины недопустимо, поскольку это послужит прецедентом для будущих войн и конфликтов, передает The Guardian. Она добавила, что Европа изо всех сил старается оказать влияние на попытки американской стороны закончить российско-украинский конфликт.

«Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра, мы не можем этого допустить»,— заявила председатель ЕК на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По ее мнению, Россия не показала истинной готовности к завершению конфликта с Украиной. Госпожа фон дер Ляйен считает, что образ мышления РФ не изменился со времен саммита в Ялте в 1945 году.

Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что «мирный план» сокращен с 28 пунктов до 22 и призвал называть соглашение «концепцией». По версии Politico, в сокращенном варианте этой «концепции» нет требования о том, чтобы Украина уступила Донбасс России. По словам украинского источника CNN, существенные разногласия сохраняются как минимум по трем ключевым положениям плана — это сдача Киевом всего Донбасса, ограничение численности вооруженных сил Украины и ее отказ от вступления в НАТО.

