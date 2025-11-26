Мирный план распадается на пункты

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как продвигается его мирный план по Украине. 25 ноября президент США заявил о прогрессе в переговорах с обеими сторонами конфликта. Президент сообщил, что устранением остающихся разногласий в ближайшие дни займутся его спецпосланник Стив Уиткофф (он полетит в Москву) и министр армии США Дэниел Дрисколл, которому поручено вновь встретиться с украинскими переговорщиками. Впрочем, несмотря на оптимистичный тон американского президента, в реальности «незначительные детали, требующие урегулирования», представляют собой ключевые условия России для прекращения конфликта и одновременно главные «красные линии» для Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Находясь в приподнятом настроении накануне Дня благодарения, Дональд Трамп заявил, что американские посредники добились существенного прогресса в переговорах с Россией и Украиной

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Находясь в приподнятом настроении накануне Дня благодарения, Дональд Трамп заявил, что американские посредники добились существенного прогресса в переговорах с Россией и Украиной

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У США все радужно

Заявления, касающиеся хода переговоров американской стороны с представителями России и Украины, Дональд Трамп сделал на борту Air Force One во время своего полета во Флориду на День благодарения. Очевидно, президент находился в приподнято-праздничном настроении, оттого и заявления по теме получились у него весьма оптимистичными.

Прежде всего Дональд Трамп отметил, что американские переговорщики добились прогресса в переговорах с Россией и Украиной. Во-первых, Москва, по его словам, «идет на уступки». «Их большая уступка — это то, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земли»,— сообщил глава Белого дома, не разъяснив, однако, что Москва пойдет на это только в случае принятия Киевом условий, изложенных в документе, получившем название «план Трампа».

Часть украинской территории «в любом случае может перейти к России» в течение следующих нескольких месяцев, продолжил американский президент, дав понять, что преимущество, по его мнению, на стороне российской армии. «Украина намного меньше. Они потеряли много людей. Россия потеряла много людей, но у нее гораздо больший людской ресурс»,— резюмировал он.

Несколько дней назад, по данным источников телеканала NBC News, о вероятном поражении на фронте Украины и о том, что Киеву лучше рассматривать мирные договоренности сейчас, пока страна не оказалась в еще более слабой позиции, украинские власти предупредил на встрече в Киеве и министр армии США Дэниел Дрисколл.

На Украине вряд ли согласны с тем, что в обмен на ее многочисленные уступки Россия готова лишь остановить боевые действия, но, как тут же заверил глава Белого дома, Киев «доволен» тем, как идут переговоры.

Кроме того, Трамп заявил, что не намерен придерживаться жесткого дедлайна по выходу на соглашение по своему мирному плану, который в последние дни претерпел заметные изменения. Ранее, как известно, в администрации Белого дома говорили, что ждут заключения сделки ровно к 27 ноября — Дню благодарения. Сейчас же президент США дал понять, что столь жесткие рамки не являются императивом. «Для меня (крайний.— “Ъ”) срок истекает, когда все это закончится»,— заявил Трамп.

Далее американский лидер признал, что между сторонами осталось лишь несколько «разногласий». Их устранением в ближайшие дни и займутся американские переговорщики. Так, сообщил Дональд Трамп, на следующей неделе его спецпосланник Стив Уиткофф вновь встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве (его приезд в компании «представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», подтвердил в среду и помощник президента РФ Юрий Ушаков). Министр армии США Дэниел Дрисколл между тем уже на этой неделе проведет новые переговоры с украинской стороной в Киеве.

А упала, Б пропала

Несмотря на довольно оптимистичную тональность американской администрации в отношении того, что пока является предметом спора Москвы и Киева («несколько оставшихся пунктов разногласий», «вопросы, которые не являются непреодолимыми», и даже «незначительные детали, требующие урегулирования»), в реальности между требованиями США к Украине и тем, на что она готова будет пойти ради мира, существует огромная пропасть.

Как рассказал украинский источник CNN, существенные разногласия сохраняются как минимум по трем ключевым положениям плана — это сдача Киевом всего Донбасса, ограничение численности вооруженных сил Украины и ее отказ от вступления в НАТО. Говоря о последнем, источник CNN заявил, что требование остается неприемлемым. Такая уступка, по его словам, создаст «плохой прецедент» и фактически предоставит России право вето в отношении западного военного альянса, «членом которого она даже не является».

Отметим, что все обозначенные три «красные линии» Киева одновременно входят в число главных условий Москвы для прекращения конфликта.

Между тем, согласно большинству утечек, из первоначального плана, представленного США изначально и включавшего 28 пунктов, к настоящему моменту оставили лишь 19. При этом из документа исчезло несколько ключевых моментов. По данным ABC News, из новой версии, в частности, исключили пункты об ограничении численности ВСУ (до 600 тыс. военнослужащих) и амнистии участников конфликта. По данным же Politico, в урезанном плане не оказалось также требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России», все «деликатные» территориальные вопросы в целом были убраны.

И якобы этот вариант Дэниел Дрисколл, вырвавшийся на днях на первые роли в украинском урегулировании, и представил российской делегации на переговорах в Абу-Даби 24–25 ноября. При этом источники Bloomberg уже успели рассказать, что российские чиновники назвали новую версию плана «провальной».

В Москве, впрочем, предпочли ничего не подтверждать и не опровергать. 26 ноября Юрий Ушаков заметил, что Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов разработанного США плана по урегулированию на Украине, но официально инициативу с Москвой пока никто не обсуждал. «Бумага есть, но еще ни с кем не обсуждали... Там несколько вариантов, кое в чем даже можно запутаться»,— рассказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал многочисленные вбросы западных СМИ об изменениях в документе «информационной вакханалией». А глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день отметил, что в Москве предпочитают сначала договариваться конфиденциально, «а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные, перспективные инициативы». Но все же дал понять: если из документа, состоявшего из 28 пунктов, который Москва получила «по неофициальным каналам», «будет вымаран дух и буква Анкориджа», отношение России к плану изменится.

Наталия Портякова