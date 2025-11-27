Белгородские власти предъявили «Еврострою» очередные требования на 400 млн

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал два иска ОГБУ «Управление капитального строительства» к местному ООО «Еврострой», выступавшему главным подрядчиком при возведении защитных сооружений на границе с Украиной. Сумма требований по ним составляет 242,8 млн и 161,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Как следует из документов суда, оба дела рассматриваются в закрытом режиме. Подобный характер разбирательств часто указывает на обстоятельства, связанные с деятельностью Минобороны. Заседания назначены на 15 и 16 декабря.

Параллельно региональный арбитраж продолжает рассмотрение других исков УКС к «Еврострою». По данным сервиса Rusprofile, с учетом новых заявлений совокупный размер требований ведомства к компании с конца сентября достиг 972,5 млн руб. Всего УКС инициировал 18 судебных разбирательств, крупнейшее из которых касается взыскания 433,1 млн руб.

В ноябре ростовское ООО «Металлинвест-Ростов-на-Дону» направило в белгородский арбитраж заявление о признании строительной компании несостоятельной. Основанием для обращения стала задолженность «Евростроя» перед контрагентом в размере 14,2 млн руб. Также требования предъявило воронежское ООО «АКС». Заседание по этому делу состоится 10 декабря.

Согласно Rusprofile, ООО «Еврострой» зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 2 млн руб. Основным владельцем (99%) и генеральным директором выступает Эдгар Херимян, еще 1% принадлежит Гаянэ Херимян. В структуру группы входят дочерние общества — ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». По итогам 2024 года предприятие отчиталось о выручке 3,8 млрд руб. и чистой прибыли 238 млн руб.

Ситуация вокруг компании стала осложняться после ареста генерального директора «Евростроя» Эдгара Херимяна в конце августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Максимальная санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет. Уголовное дело связано со строительством противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», возводившихся на границе Белгородской области с Украиной. По версии следствия, бывший вице-губернатор Владимир Базаров, который сейчас также находится под стражей, завысил стоимость работ и одновременно занизил технические требования к прочности укреплений. Предполагается, что эти действия привели к хищению более 251 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Мини-оборона».

Анна Швечикова