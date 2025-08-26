Мини-оборона

Задержанного накануне вице-губернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву, где завтра следствие может ходатайствовать в суде о его аресте. Господину Базарову, ранее занимавшему в Белгородской области аналогичную должность заместителя губернатора и начальника департамента строительства, вменяют хищения при возведении оборонительных сооружений на границе этого региона с Украиной. Предположительно, чиновник получал взятки от подрядчиков, а взамен давал указания закупать и устанавливать бетонные противотанковые надолбы — так называемые «зубы дракона» — меньшего размера, чем было необходимо. В ходе расследования хищений на линии обороны уже арестовано несколько белгородских чиновников, в том числе вице-губернатор Рустэм Зайнуллин. Ущерб предварительно оценивается в 1 млрд руб.

О задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова 25 августа сообщил на планерке врио губернатора Александр Хинштейн. Господин Базаров был задержан сотрудниками ФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В МВД раскрыли детали уголовного дела чиновника. По версии следствия, на предыдущем месте работы, будучи заместителем губернатора и начальником департамента строительства Белгородской области, господин Базаров якобы давал указания о согласовании с Минобороны РФ и закупке противотанковых надолбов в форме тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых «зубов дракона»), размеры которых оказались меньше, чем предусмотрено техническим заданием. Чиновник работал в Белгородской области до февраля 2025 года и курировал в том числе создание линий обороны на границе с Украиной.

Силовики полагают, что сообщниками господина Базарова были экс-начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также бывший заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Они якобы похитили из бюджета 251 млн руб., завышая стоимость и одновременно занижая технические характеристики «зубов дракона». В конце июля суд заключил четверых чиновников под стражу. Их обвиняют в растрате чужого имущества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). О признании ими вины не сообщалось.

По данным МВД, в отношении господина Базарова и его возможных сообщников возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительство фортификаций (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Возведение оборонительных сооружений (взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов, рвов и др.) проходило в Белгородской области в 2022–2023 годах. На работы из федерального бюджета было выделено почти 20 млрд руб. Хищения в ходе работ были оценены в почти 1 млрд руб., эту сумму Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с организаторов строительства защитных сооружений.

Сегодня стало известно, что Владимира Базарова для следственных действий этапировали в Москву. В МВД сообщили, что следователи планируют завтра, 27 августа, ходатайствовать в Мещанский райсуд столицы об избрании бывшему вице-губернатору меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд может рассмотреть его в тот же день.

Как сообщил ТАСС, в рамках этой же группы уголовных дел с начала лета (расследование хищений ведется давно и господин Базаров стал его фигурантом в последнюю очередь) были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

На прошедшей в середине августа пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков рассказывал о предпринятой облправительством проверке расходования бюджетных средств. «Она проходит в несколько этапов. Первый завершился несколько месяцев назад. Мы обнаружили несколько нарушений: порядка 160 млн руб. управление капитального строительства вернуло в федеральный бюджет. На втором этапе мы увидели достаточно большой объем нарушений со стороны подрядных организаций. Мы обратились к ним, в том числе через суд, и большую часть этих деньги вернули»,— сообщил глава региона, но не стал раскрывать другие подробности, сославшись на гостайну.

Вячеслав Гладков кратко прокомментировал уголовное дело бывшего зама в своем канале в Max: «Во время проведения заседания правительства области получил информацию о задержании Владимира Васильевича Базарова, бывшего заместителя губернатора по строительству, в последнее время работающего в Курской области на аналогичной должности. Связался с Александром Евсеевичем Хинштейном, который подтвердил задержание. Официальной информации о причинах задержания пока нет. В случае ее получения, законности комментирования со стороны правительства и возможности не навредить пояснениями действиям следственных органов обязательно прокомментируем. Запросов по деятельности Базарова в правительство Белгородской области пока не поступало».

Юрий Голубь