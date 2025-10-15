Белгородский «Еврострой» получил иск на 433 млн от управления капстроительства

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск областного государственного бюджетного учреждения (ОГБУ) «Управление капитального строительства Белгородской области» к местному ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна. Сумма заявленных требований составляет 433,1 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

Это крупнейшая сумма претензий ведомства к подрядчику. Заявление принято к производству, детали исковых требований не раскрываются. Заседание по нему ожидается 3 декабря. За день до этого управление направило в арбитраж иск к строителям суммой 11 млн руб., заседание по нему не назначено.

В начале октября учреждение подало к компании еще три заявления с требованиями на 63,3 млн руб., 511,77 тыс. руб. и 198,6 тыс. руб. С начала 2025 года стороны неоднократно встречались в арбитражных процессах, хотя до этого судебное разбирательство между ними проходило только в 2012 году.

По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» было зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 2 млн руб. 99% компании принадлежит ее генеральному директору Эдгару Херимяну, 1% — Гаянэ Херимян. «Еврострой» владеет местными ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». 2024 год «Еврострой» завершил с выручкой в 3,8 млрд руб. и чистой прибылью в 238 млн.

В мае 2025 суд обязал ООО «Еврострой» выплатить 21,2 млн руб. задолженности по договору беспроцентного займа, заключенному в марте 2023 года. В рамках другого иска, поданного в тот же месяц, управление добивалось взыскания 27,4 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. В сентябре ведомство потребовало устранить выявленные дефекты и недостатки выполненных работ по контракту 2023 года.

В конце августа генеральный директор «Евростроя» Эдгард Херимян был арестован. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, лишение свободы до 12 лет). Дело связано со строительством противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», которые возводились в Белгородской области на границе с Украиной. По версии следствия, Владимир Базаров завысил стоимость выполненных работ и одновременно занизил технические требования к прочности укреплений. Предполагается, что действия чиновника привели к хищению свыше 251 млн руб.

В числе предполагаемых участников преступной схемы бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Все они арестованы.

