Участок Малой Покровской в Нижнем Новгороде сделают пешеходным

Власти Нижнего Новгорода хотят сделать пешеходным участок улицы Малой Покровской от Большой Покровской до улицы Харитонова. Об этом сообщили в мэрии 26 ноября 2026 года в ответ на запрос «Ъ-Приволжье» о том, зачем в районе дома №1 по Малой Покровской установили шлагбаумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Шлагбаумы установили напротив дома №2А и после пересечения с улицей Харитонова. Нам этом участке Малой Покровской при реконструкции дороги сузили проезжую часть и расширили тротуар со стороны дома №1, где находится региональное управление ФСБ. Но при этом дорожное движение не ликвидировано вовсе, там остались две полосы движения.

Введение пешеходного участка в мэрии связали с озвученной в начале ноября инициативой Совета молодых семей сделать тематическую «семейную» пешеходную зону (дальше по улице находится ЗАГС). Добавим при этом, что контракт на реконструкцию улицы заключили еще в июле 2024 года — более чем за год до появления обозначенной инициативы.

Когда Малую Покровскую закрыли на ремонт, общественный транспорт, который по прямой следовал в сторону Похвалинского съезда, перенаправили через площадь Горького, улицы Новую и Ильинскую. Если указанный участок закроют для проезда вовсе, то на привычную схему общественный транспорт не вернут.

Мэрия при этом намерена в целом изменить схему движения в центре города — после реконструкции еще нескольких дорог, запланированной на 2026/27 годы.

В том числе проезжую часть на улице Маслякова, от Ильинской до площади Горького, хотят расширить. Но пока нет информации, будут ли там организовывать двухстороннее движение, и как будет ходить общественный транспорт.

На уже отремонтированном участке Малой Покровской от улицы Харитонова до Ильинской движение планируют сделать двухсторонним.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025/26 годах мэрия выделит 65,6 млн руб. на установку забора в районе дома №1 по улице Малой Покровской.

Галина Шамберина