Въезд на улицу Малую Покровскую в Нижнем Новгороде могут ограничить шлагбаумами

В Нижнем Новгороде могут закрыть проезд по участку улицы Малая Покровская от дома №10 до перекрестка с Большой Покровской. Сейчас на этом участке устанавливаются автоматические шлагбаумы — по два с каждой стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Летом текущего года на этом участке Малой Покровской был проведен масштабный ремонт. Проезжую часть сузили почти в два раза, расширив пешеходную часть.

До ремонта на улице было организовано одностороннее движение. По Малой Покровской проходили, в том числе, маршруты общественного транспорта. В случае, если на Малой Покровской перекроют движение, общественному транспорту придется искать новые пути.

«Ъ-Приволжье» направил запрос в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой уточнить, для чего на Малой Покровской устанавливаются шлагбаумы, будут ли перерывать улицу для транспорта и как в этом случае будет перестроено его движение в районе площади Горького.

Андрей Репин