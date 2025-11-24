Нижегородский ГУММиД объявил закупку на капремонт дороги по улице Маслякова

Муниципальный заказчик «ГУММиД» 24 ноября объявил открытый конкурс на капитальный ремонт дороги по улице Маслякова в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость контракта составляет 103,89 млн руб., указано в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Отремонтировать требуется участок протяженностью 270 м от площади Горького до улицы Ильинской. Ремонт будет включать переустройство инженерных сетей.

В общей сумме контракта почти 8 млн руб. отведено на проектно-изыскательские работы. Завершить сам ремонт необходимо до 1 августа 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», на ремонт дорог в районе улицы Малой Покровской, включая улицу Маслякова, в бюджет Нижнего Новгорода заложили 171 млн руб.

Галина Шамберина