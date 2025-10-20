Мэрия намерена выделить 65,6 млн рублей на забор около нижегородского УФСБ

Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить 65,6 млн руб. на установку забора в районе дома №1 по улице Малой Покровской, где находится региональное управление ФСБ. Такие изменения содержатся в проекте поправок к городскому бюджету на 2025 и 2026 годы.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В текущем году предлагается направить 600 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по установке забора, в 2026 году — 65 млн руб. на сами работы. Добавим, в этом году при ремонте коммуникаций на Малой Покровской был расширен тротуар со стороны дома №1.

Все поправки к городскому бюджету, включая эту, уже рассмотрены и одобрены профильными комиссиями гордумы. Окончательно изменения будут утверждать на пленарном заседании гордумы 22 октября.

Галина Шамберина