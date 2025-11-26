ГУММиД объявил новую закупку на реконструкцию Ильинской и Плотничного переулка

Муниципальный заказчик «ГУММиД» объявил новый открытый конкурс на разработку проектной документации и реконструкцию дорог на улице Ильинской и в Плотничном переулке в центре города. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 млрд руб., указано в извещении от 25 ноября 2025 года. По сравнению с первым контрактом стоимость выросла почти на 13%.

Протяженность Ильинской улицы составляет 1,1 км, Плотничного переулка — 0,5 км. В общей сумме контракта 66,2 млн руб. предусмотрено на проектирование. Завершить все работы требуется до 29 декабря 2027 года включительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году «ГУММиД» уже заключал контракт на реконструкцию Ильинской и Плотничного переулка — за 988,1 млн руб. Исполнителем стало ООО «Нижегородавтодор». Завершить ремонт изначально надо было до конца ноября 2024 года, затем срок перенесли на 30 ноября 2026 года. В марте 2025 года проекты реконструкции обеих дорог получили отрицательные заключения госэкспертизы. В июле заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

В ноябре в бюджет Нижнего Новгорода 2026 года заложили на эту реконструкцию 434 млн руб., выделенных из бюджета региона.

Кроме указанных дорог, в 2026/2027 годах капитально отремонтировать планируют и часть улицы Маслякова. В 2025 году отремонтировали, но пока не открыли улицу Малую Покровскую.

Галина Шамберина