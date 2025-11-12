В Сочи доля переуступок на рынке новостроек снизилась до 2%

На рынке недвижимости Сочи зафиксировано рекордное сокращение числа переуступок. По данным эксперта по недвижимости и автора телеграм-канала «Какой бюджет — такой сюжет» Кирилла Флуткова, в октябре 2025 года на рынке экспонируется всего 98 таких лотов — минимальный показатель за последние два года.

Для сравнения: в декабре 2024 года в продаже находилось 720 переуступок, что на 86,4% больше. В феврале 2025 года рынок насчитывал 413 подобных предложений, то есть с начала года их количество сократилось более чем в четыре раза.

При этом объем предложения от застройщиков остается стабильным — 5,8 тыс. квартир против 5,6 тыс. в конце прошлого года. Доля переуступок в общем объеме рынка не превышает 1,7%, и практически весь объем новостроек города представлен прямыми продажами девелоперов.

Большинство выставленных на рынок переуступок относится к компактным форматам: 30% составляют студии, 38% — однокомнатные квартиры, 20% — двухкомнатные. Трехкомнатные и более крупные объекты занимают менее 15% структуры предложения. По словам эксперта, такая динамика отражает переход покупателей к более доступным вариантам жилья и уход инвестиционных лотов с рынка.

Стоимость переуступок варьируется от 7,8 млн руб. за студию площадью 25 кв. м в Кудепсте до 120 млн руб. за трехкомнатные апартаменты площадью 166,6 кв. м в районе Новый Сочи. Основная часть предложений представлена в проектах со сроком сдачи в 2024–2025 годах.

Как отметил Кирилл Флутков, сокращение переуступок связано с естественным охлаждением рынка после инвестиционного бума. «Рост ставок и насыщение рынка привели к тому, что большинство инвесторов уже зафиксировали прибыль, а новые покупатели все чаще выбирают прямые сделки с застройщиками»,— пояснил эксперт.

Мария Удовик