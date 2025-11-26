Самые дорогие новогодние туры в России пришлись на курорты Сочи

Самые дорогие новогодние туры по России в этом году оказались связаны с горнолыжными курортами Сочи: четыре из пяти крупнейших бронирований пришлись на горный кластер Краснодарского края. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

По информации АТОР, крупнейшее бронирование — аренда 10-местной виллы в поселке Эстосадок для семьи из шести человек на период с 29 декабря по 9 января — составило 2,32 млн руб. На втором месте находится тур в пятизвездочный отель для двоих гостей на даты с 30 декабря по 8 января стоимостью 2,18 млн руб.

Третье по стоимости новогоднее путешествие также приходится на пятизвездочный отель: путевка для семьи из трех взрослых и двух детей с 1 по 10 января обошлась в 1,56 млн руб. Четвертую строчку занимает десятидневный отдых в пятизвездочной гостинице для трех взрослых и ребенка за 1,28 млн руб. Пятый результат — бронирование санатория в Кисловодске с 29 декабря по 9 января для трех человек за 1,12 млн руб.

Средняя стоимость поездки в отелях Краснодарского края на пятидневные праздничные каникулы, по данным туроператоров, составляет от 68 до 75 тыс. руб.

Сочи сохраняет лидирующие позиции по уровню спроса на новогодние поездки: на его долю приходится 47% всех оформленных бронирований. Далее следуют Кавминводы, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Крым.

«Ъ-Сочи» писал, что стоимость авиаперелетов к новогодним праздникам заметно различается в зависимости от направления, однако южные города России, в том числе Сочи и Краснодар, остаются в числе самых доступных. В числе наиболее затратных направлений также оказались Буэнос-Айрес — 228,8 тыс. руб., и Мендоса — 218,6 тыс. руб.

Мария Удовик