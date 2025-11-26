«Американский дух возвращается более великим и мощным, чем когда-либо»

Традиционные выходные в США, приуроченные ко Дню благодарения, проходят на фоне относительной стабилизации потребительских цен и топливного рынка, что уже позитивно отразилось на так называемом индексе индейки. Этого же нельзя сказать о рейтингах президента Дональда Трампа. Но сам он не унывает, уверяя всех в уже случившихся и грядущих победах и обещая светлое будущее. Свой отъезд на каникулы во Флориду глава Белого дома превратил в очередное шоу: помиловал не только «своих» двух индеек, но и «легализовал» птиц предыдущего президента Джо Байдена. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Всемилостивый президент

Старт праздничному сезону был дан 25 ноября в Белом доме президентом США Дональдом Трампом. Он был в своем амплуа и превратил традиционное мероприятие в настоящее шоу — не просто помиловал двух гигантских индеек Гоббла и Уоддла, но и «перепомиловал» Пича и Блоссома — главных героев прошлогодней церемонии, проходившей при Джо Байдене. Глава государства обратил внимание на то, что его предшественник использовал для помилований автоперо, то есть не мог совершить это «священнодействие» лично. Поэтому индейки были спасены повторно.

Далее Трамп, известный способностью использовать любой повод для нападок на оппонентов, пошутил: сначала он хотел назвать своих птиц Чак и Нэнси (вероятно, имея в виду лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси). «Но я бы их тогда никогда не помиловал»,— добавил он.

В своих заявлениях президент не забыл похвалить себя за то, что праздничный ужин в этом году станет более доступным.

Статистические данные это подтверждают. «Индекс индейки» в США действительно снизился по сравнению с прошлым годом. Ежегодный опрос Американского фермерского бюро (American Farm Bureau Federation, AFBF) показал, что стоимость «классического» обеда на десять человек в 2025 году понизилась на 5%, до $55,18, хотя это все еще выше допандемийных показателей.

Примечательно, что американцы, которые предпочли путешествовать в День благодарения на автомобиле, были приятно удивлены и стоимостью бензина на заправках. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA) и Управления энергетической информации США (EIA), средняя цена на обычный бензин в середине—конце ноября колеблется в диапазоне $3,08–3,1 за галлон. Показатель значительно отличается от исторического пика в июне 2022 года (более $5) и остается примерно на уровне того, что было в 2024 году. Это может указывать на то, что властям США все-таки удалось взять под контроль инфляцию.

«Бог ниспослал щедрые благословения»

Несмотря на экономический позитив, рейтинги президента Трампа накануне праздника оставались на низком уровне. Его поддержка находится в диапазоне 41–43% — это один из самых низких показателей за второй срок. Избиратели все еще разочарованы из-за экономических вопросов, деятельности правительства и споров вокруг публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна. Причем, согласно Economist/YouGov Poll, именно этот вопрос самый сложный для хозяина Белого дома: только 28% одобряют то, как администрация действует в этом направлении, 55% не одобряют, а 18% не имеют мнения на этот счет.

В своей прокламации ко Дню благодарения 47-й президент не терял силу духа:

«В этом году Бог ниспослал щедрые благословения по всей нашей земле и, по сути, по всему миру. Вознося Ему благодарность, мы продолжаем продвигать нашу нацию вперед благодаря сильному лидерству и политике здравого смысла».

«В результате американская экономика восстанавливается, мы добиваемся прогресса в снижении стоимости жизни, новая эра мира охватывает весь мир, наш суверенитет быстро восстанавливается, и американский дух возвращается более великим и мощным, чем когда-либо»,— будто бы подбадривал себя американский лидер.

Кто куда

Согласно опубликованному расписанию на четверг, 27 ноября (сам День благодарения), «у президента нет запланированных публичных мероприятий». При этом для выездного президентского пула журналистов объявлено дежурство. Не исключено, что Трамп опять устроит прессе сюрприз, например визит на военную базу. Наиболее известный «секретный» визит Трампа к военным в День благодарения произошел в 2019 году, когда он тайно вылетел из Мар-а-Лаго и провел несколько часов с американскими войсками на базе Баграм в Афганистане. В другие годы президентства он ограничивался телеконференциями с военными или визитами на объекты береговой охраны во Флориде.

Другие высокопоставленные члены администрации уже взяли на себя обязательства по «полевой» работе. Так, вице-президент Джей Ди Вэнс вместе с женой пообщается с военнослужащими на базе Форт-Кэмпбелл в Кентукки, Теннесси. Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов также планируют посетить американские войска.

Что касается рядовых американцев, то для них эти праздничные дни тоже обещают быть напряженными — им обещан дорожный коллапс из-за погоды и высокого пассажирского трафика.

Ожидается, что почти 82 млн человек отправятся в дорогу на праздники. Ассоциация Airlines for America прогнозирует, что американские авиакомпании по итогам праздничной недели перевезут рекордные 31 млн пассажиров.

Хотя некоторые данные показывают, что бронирование авиабилетов замедлилось (оно на 4,48% ниже, чем годом ранее) после недавнего шатдауна и последовавших за ним сокращений рейсов в 40 крупных аэропортах, общее число путешествующих все равно остается на рекордном уровне.

При этом праздничная логистика дополнительно осложнится резким изменением погоды. Как раз в те дни, когда миллионы людей соберутся в путь, на страну обрушится мощный арктический холодный фронт, предупреждают синоптики. Температура окажется на 20 градусов ниже нормы в центре и на востоке США. На юге ожидаются заморозки уже к утру пятницы.

Холодная и ветреная погода станет испытанием в том числе для тех, кто решит посетить традиционный парад в Нью-Йорке. Хотя погодные условия там не превысят критического порога для отмены полетов гигантских шаров, держать их придется крепче. Главной сенсацией парада 2025 года станет возвращение гигантского шара «Такса Фрида» (Freida the Dachshund) — надувной собаки, которая не появлялась на улицах Манхэттена 13 лет.

После ужина — шопинг

Сразу после того, как в четверг американцами будут съедены последние кусочки тыквенного пирога и индейки, маятник американской жизни резко качнется в сторону коммерции: будет дан старт самому напряженному сезону розничных продаж.

Аналитики ожидают, что онлайн-продажи в «киберпонедельник», 1 декабря, вновь станут крупнейшим днем в истории электронной коммерции США, достигнув $14,1–14,2 млрд.

Продажи в «черную пятницу» (около $11,7–12 млрд в интернете) будут лишь немногим уступать, подтверждая консолидацию покупок в течение всего длинного уикенда.

Традиционными лидерами продаж остаются товары с высокой стоимостью — телевизоры, игровые консоли, ноутбуки, смартфоны. Значительный рост ожидается в сегменте «умного» домашнего оборудования и беспроводных наушников. Наряду с электроникой высоким спросом пользуются товары для дома (мелкая бытовая техника, декор), а также сегмент красоты и здоровья. Скидки там носят более агрессивный характер.

Таким образом, несмотря на общее финансовое напряжение у потребителей из-за инфляции, «киберпонедельник» и «черная пятница» остаются ключевыми торговыми днями для крупных покупок.

Екатерина Мур