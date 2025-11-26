Игра продолжается

Налоговые отчисления игорной зоны «Красная Поляна» превысили 1,4 млрд руб., что на 13% больше, чем год назад. Но ее посещаемость осталась на прежнем уровне. С начала 2025 года игорную зону посетили 790 тыс. гостей, что соответствует показателю 2024 года. Эксперты туристической отрасли говорят, что динамика посещения игорной зоны напрямую связана с динамикой турпотока в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Налоговые отчисления игорной зоны «Красная Поляна» с начала года превысили 1,4 млрд руб., что на 13% больше за аналогичный период прошлого года. Для сравнения игорная зона «Приморье» в Приморском крае перечислила в бюджет 662,6 млн руб. (+18,8% год к году), «Янтарная» в Калининградской области — 304 млн руб. (+7%), «Сибирская монета» в Алтайском крае — 90,5 млн руб. (+49,5%). Рост показателей связан с развитием и внедрением во всех игорных зонах большого количества неигровых активностей, рассказал «Ъ-Сочи» исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

При этом посещаемость «Красной Поляны» осталась на прежнем уровне. С начала 2025 года игорную зону посетили 790 тыс. гостей, что соответствует показателю прошлого года. Эксперты туристической отрасли говорят, что динамика посещения игорной зоны «Красная Поляна» напрямую связана с динамикой турпотока в Сочи. Существенных изменений в количестве путешественников они не ожидают. По официальным данным, с начала 2025 года город-курорт Сочи посетили более 6,8 млн туристов, из которых 4,6 млн прибыли в курортный сезон с мая по сентябрь.

Несмотря на отсутствие изменений в динамике, «Красная Поляна» опередила по количеству гостей другие игорные зоны России.

Так, с начала текущего года «Янтарную» посетили 452,7 тыс. человек. Это на 9% больше, чем годом ранее. «Приморье» приняло 336,2 тыс. гостей, прирост за год составил также 9%. Посещаемость «Сибирской монеты» снизилась на 1,8%, до 157 тыс. человек.

Одна из причин отсутствия изменений посещаемости «Красной Поляны» — снижение стоимости иностранной валюты: вместо Сочи граждане стали чаще отдавать предпочтение зарубежным направлениям, отмечает генеральный директор игорной зоны Наталия Волдаева. Эксперт добавила, что на количество гостей повлиял безвизовый режим, который власти Китая ввели в отношении граждан России. С января по октябрь 2025 года Сочи посетили 6,8 млн туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель не изменился. При этом Сочи остался лидером среди популярных отечественных направлений для отдыха (см. «Ъ-Сочи» от 20 октября).

В этом году, по данным спикера, турпоток в город не изменился. В следующем году серьезного роста также не ожидается. В 2026 году в сравнении с 2025 годом увеличение может составить 2-3%, прогнозирует господин Ромашкин.

Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Сергей Толчин говорит, что в этом году на турпоток в Сочи повлияли несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, в связи с укреплением рубля произошел отток туристов в сторону выездных направлений. С другой — закрытие пляжей Анапы перераспределило часть путешественников в сторону Сочи.

