Reuters: ЕС до конца ноября представит план по использованию российских активов

Европейский союз ускорил работу по поиску вариантов использования замороженных российских активов с учетом негативной позиции Бельгии, где хранится их большая часть. Еврокомиссия уже на этой неделе представит юридические обоснования использования активов, и в документе будут отражены «обеспокоенности» бельгийской стороны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге подтвердила, что ЕК «готова представить юридический текст», сообщает Politico. Издание отмечает, что она при этом не уточнила сроки.

Один из источников Reuters заявил, что работа над документом велась уже какое-то время, но активизировалась после появления американского мирного плана по Украине. Возможность определенным образом использовать российские активы упоминалась, как минимум, в изначальном варианте документа, попавшем в СМИ. А так как план президента США Дональда Трампа «в значительной степени благоприятствует Москве», это подстегнуло ЕС сосредоточиться на проблеме, отметил источник.

По данным Politico, ЕС готовит план «Б» для финансирования Украины в 2026 году на случай, если согласовать использование российских активов не удастся.