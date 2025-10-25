Soir: Бельгия хочет ежегодно получать от активов РФ 1,2 млрд евро в свой бюджет

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался поддержать предложения по изъятию замороженных российских активов, в том числе потому, что Брюссель тоже на них зарабатывает. Об этом пишет газета Soir.

В публикации говорится, что доход депозитария Euroclear от реинвестирования российских активов уже передается Еврокомиссии на поддержку Украины. Однако замороженные активы также пополняют бельгийский бюджет, так как с дохода от них уплачивается налог, пишет издание. Бельгия планирует использовать эти доходы для финансирования военных расходов на 1,2 млрд евро ежегодно, утверждает Soir.

В четверг бельгийский премьер заявил, что страна заблокирует решение ЕС о конфискации российских активов, если союзники не предоставят гарантий. Он пояснил, что при реализации такого сценария Москва заберет у западных компаний расположенные в России активы, и бизнес начнет подавать иски к инициаторам экспроприации.