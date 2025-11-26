Politico: ЕС готовит план «Б» для финансирования Украины без российских активов

Страны ЕС экстренно разрабатывают запасной план финансирования Украины в 2026 году — на случай, если не удастся добиться конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по-прежнему выступает против конфискации находящихся в бельгийском депозитарии российских 140 млрд евро. Политик считает, что Россия ответит на конфискацию зеркально, забрав активы европейских компаний на своей территории, и это приведет к подаче многочисленных исков против Брюсселя.

В ЕС сейчас размышляют, как помогать Украине, если предложение о финансируемом за счет российских активов репарационном кредите не будет согласовано до европейского саммита 18 декабря. По словам источников Politico, одним из вариантов является «промежуточный» кредит, который позволил бы Украине продержаться в начале следующего года. Это даст время для поиска подходящего решения для Бельгии и в итоге выработки консенсуса по замороженным активам.

Агентство Bloomberg сообщало, что из мирного плана США по Украине был исключен первоначальный пункт об использовании замороженных российских активов. В то же время CNN утверждает, что Украина отклонила три важных для России условия плана.