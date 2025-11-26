В Екатеринбурге завершили ремонтные работы на съезде с Комсомольской

В Екатеринбурге завершили ремонтные работы на съезде с улицы Комсомольской в сторону торгового центра «Комсомолл» (дублер Сибирского тракта в направлении ул. 40-летия Комсомола), сообщили «Ъ-Урал» в мэрии. В связи с этим автобусный маршрут № 71 возобновил движение по старой схеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее движение на участке закрывали из-за строительства транспортной развязки возле здания «Калина» на пересечении Базового переулка, Комсомольской улицы и Сибирского тракта.

Напомним, в настоящий момент из-за строительства транспортной развязки у концерна «Калина» перекрыто движение участка улицы Комсомольской до Библиотечной. На завершение ее строительства власти дополнительно выделили 1,1 млрд руб. Работы планируют завершить в 2026 году.

Полина Бабинцева