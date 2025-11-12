Свердловские власти выделят 1,1 млрд рублей на строительство развязки у «Калины»

Власти Свердловской области выделят 1,1 млрд руб. на завершение строительства транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге, об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Наталья Новицкая.

Строительство началось в 2022 году и было разбито на несколько этапов. Сумма контракта составляла 6,36 млрд руб. Позже сообщалось, что стоимость контракта возросла до 8,8 млрд руб.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что работы на развязке у «Калины» завершат в 2026 году. Глава города Алексей Орлов признал, что по одному из элементов реконструкции было заведено уголовное дело. Несмотря на финансовые трудности, мэрия решила не разрывать контракт с «Альмакоргруп», чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года.