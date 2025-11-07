В Екатеринбурге закроют движение на съезде с Комсомольской с 14 по 21 ноября

В Екатеринбурге с 14 по 21 ноября закроют движение на съезде с Комсомольской улицы на дублер Сибирского тракта в сторону улицы 40-летия Комсомола. Как сообщили в мэрии, это связано со строительством транспортной развязки на пересечении Базового переулка, Комсомольской улицы и Сибирского тракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На месте работ поставят дорожные знаки и указатели. Автомобили могут объехать закрытый участок по дублеру Сибирского тракта с разворотом у путепровода на улице Малышева.

В связи с этим изменится схема движения автобуса №71. Новый маршрут пройдет по Комсомольской улице, Егоршинскому подходу (с разворотом у путепровода на улице Малышева), далее по дублеру Сибирского тракта и затем по основному маршруту.

В Екатеринбурге на Эльмаше изменилось движение автобусов и троллейбуса с 5 по 20 ноября из-за работ по модернизации магистральных тепловых сетей.

Полина Бабинцева