ГК «Метрикс Development»: событийность превращает сезонный актив в круглогодичный бизнес с предсказуемой экономикой

Флагманским направлением для ГК «Метрикс Development» является развитие курортов Краснодарского края. Компания сфокусировалась на Туапсинском районе, где она строит как гостиничные комплексы, так и жилую недвижимость. Как инвестору получать «доход без хлопот», рассказала в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi коммерческий директор ГК «Метрикс Development» Юлия Сидорова.

Она сообщила, что в Туапсинский район привлечены глобальные инвестиции со стороны государства. Прежде всего, они необходимы для строительства четырехполосной скоростной трассы Джубга—Сочи, которая значительно повысит транспортную доступность и конкурентоспособность локации Агой. «В развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района привлечено более 200 млрд. руб. Кроме того, для создания курортной инфраструктуры района до 2028 года выделено более 60 млрд. руб. Развитие туристического кластера является одним из приоритетных направлений для государства»,— подчеркнула госпожа Сидорова.

Рынок девелопмента постоянно эволюционирует и за последние 15 лет прошел путь от продаж квадратных метров к созданию экосистем впечатлений.

«Гость едет за эмоциями, а инвестор ищет «доход без хлопот». Сегодня инвестор покупает не просто недвижимость, он приобретает готовый бизнес с предсказуемой экономикой и системным подходом к доходности. Благодаря этому он чувствует себя спокойно»,— добавила спикер.

Эксперт выделила три основы настоящего премиального продукта: сильная локация, профессиональная операционная модель и экосистема впечатлений. Именно комбинация этих элементов формирует синергию, повышающую капитализацию актива.

Каждую из основ настоящего премиума включает в себя пятизвездочный отель Alean Select Agoy. Это автономный комплекс на первой береговой линии. Вид на море будут иметь 80% номеров. Комплекс спроектирован совместно с гостиничным оператором Alean Collection, который имеет операционную экспертизу с доказанной репутацией и системным подходом.

Комплекс имеет концепцию закрытого пространства, где гости могут наслаждаться полным спектром услуг, не покидая территории курорта. Корпуса гостиницы находятся в «теплом контуре», поэтому все зоны досуга доступны не выходя из отеля. Это создает дополнительный комфорт при пребывании, особенно во время непогоды.

Важно, чтобы разные сценарии отдыха находили отражение в концепции отеля, отметила Юлия Сидорова. Проект Alean Select Agoy включает в себя шесть руфтопов (эксплуатируемых кровель). На одном из них создадут площадку для проведения свадебных церемоний и мероприятий, на другом — кинотеатр. На еще одном руфтопе будет можно понаблюдать за звездами в телескоп. Кроме того, проект предусматривает создание пяти тематических лобби — дворов, которые будут зонированы в зависимости от инфраструктуры отеля. Еще запланирована реализация площадки для проведения мероприятий различного формата. «Руфтопы и зоны патио будут иметь свою тематику. Например, появится пространство для детей. У родителей, чей ребенок находится под защитой в отдельной зоне, появляется время насладиться всей инфраструктурой отеля. Соответственно, увеличивается чек в барах, ресторанах, СПА и так далее»,— рассказала Юлия Сидорова.

«Метрикс Development» создала «эмоциональные якоря», которые подталкивают человека возвращаться. «Чем ярче впечатления гостей, тем выше загрузка отеля, больше повторных бронирований и сильнее рост стоимости активов. Эмоциональная привязанность к месту — это конкурентное преимущество, которое невозможно скопировать»,— разъяснила Юлия Сидорова, отметив, что на этом основана антикризисная философия, которая уже реализуется в рамках проекта Alean Select Agoy.

«Ядром антикризисной философии является событийность. Это экономический инструмент, который позволяет устранить эффект сезонности и формирует эмоциональную привязку. Она, в свою очередь, позволяет обеспечить 100%-ную загрузку в течение 12 месяцев. Вместе с тем предоставление премиальных услуг, в которые входит проведение свадеб или юбилеев, увеличивает средний чек минимум на 30—40%. Так событийность как ядро антикризисной философии превращает сезонный актив в круглогодичный бизнес с предсказуемой экономикой»,— резюмировала Юлия Сидорова.

