Песков призвал не спешить с выводами о скором завершении конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с оценками срока завершения конфликта на Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли стороны близки к заключению мирного соглашения.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Подождите. Пока преждевременно так говорить»,— прокомментировал представитель Кремля.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили о подготовленном США плане по урегулированию на Украине. Официально Белый дом не разглашал содержание инициативы. ABC утверждает, что Украина согласилась с условиями плана. В частности, по данным Financial Times, Киев готов сократить численность армии до 800 тыс. человек. Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов плана, но пока его ни с кем не обсуждала, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
