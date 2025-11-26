Песков призвал не спешить с выводами о скором завершении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с оценками срока завершения конфликта на Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли стороны близки к заключению мирного соглашения.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить»,— прокомментировал представитель Кремля.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили о подготовленном США плане по урегулированию на Украине. Официально Белый дом не разглашал содержание инициативы. ABC утверждает, что Украина согласилась с условиями плана. В частности, по данным Financial Times, Киев готов сократить численность армии до 800 тыс. человек. Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов плана, но пока его ни с кем не обсуждала, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

